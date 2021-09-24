المرجع الخالصي يحذر من فتنة كبيرة قبل وبعد الانتخابات القادمة، ويؤكد بأنها كانت وما زالت مسألة مساومة

أكد المرجع الديني الشيخ جواد الخالصي (دام ظله) خلال خطبة الجمعة في مدينة الكاظمية المقدسة، بتاريخ 17 صفر الخير 1443هـ الموافق لـ 24 أيلول 2021م، على ان نهضة الامة لا يمكن ان تكون إلا بتحقيق وحدة ابناءها تحت راية واحدة.

ولفت قائلاً: ان الأمة تحتاج إلى إمام واحد تجتمع عليه، وهذا لا يتم إلا بتحقيق الإيمان بالله تعالى، وتصحيح المنظومة العقائدية الواحدة، والتمحور حول كلمة الإسلام بلا مشتقات جانبية؛ والحفاظ على مصالح الامة، لأن الإسلام هو الذي يجمعنا دون ان يلغي او يبعد أحد من الصفات الطبيعية الأخرى.

وبمناسبة قرب زيارة أربعين الإمام الحسين (ع) أكد سماحته بإن ثورة الإمام الحسين (ع) كانت من أجل غاية عظيمة وهي إحياء معالم الدين والتمسك بمنهج الرسالة، فمن يسير إلى الحسين (ع) لابد له ان يفهم هذه الغاية، وان يتمسك بشكل عملي بهذا المنهج، داعياً المؤمنين إلى التفقه في أمر دينهم، وان يعلموا إلى اين هم ذاهبون وأي هدف يقصدون؛ فأنتم تسيرون إلى من قدّم نفسه من أجل ان تبقى هذه الامة عزيزة وكريمة وموحدة على طريق الإسلام الصحيح، ولتكن زيارتكم منطلقاً للتغيير والتصحيح في واقعكم الفاسد.

وحذّر سماحته كل مسلم ومسلمة من أن يتخذوا اسماً بديلاً عن الإسلام؛ لأن الإمام الحسين (ع) قدّم نفسه من أجل هذا الدين استجابة لأمر الله تعالى (إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ) آل عمران:19، وكما قال أمير المؤمنين (ع) لا شرف أعلى من الإسلام.

وأكد سماحته على ان من يذهب إلى الزيارة وهو لا يصلي فهو يناقض مسيرة الحسين (ع) ومنهجه الذي لم يتخلى عن الصلاة وهو في قلب المعركة، او ان يؤيد الظالمين ويوالي أعداء الله تعالى، فيكون بذلك في معسكر أعداء الحسين (ع) ولن تنفعه الزيارة حينها.

وخاطب سماحته الزائر الكريم قائلاً: أيها الزائر وانت تزور الإمام الحسين (ع) عليك ان تعلم من تزور، والشهادات التي تشهدها له لا يحتاجها الإمام بل انت الذي تحتاجها، فعاهد الله والتزم بنفسك ضمن هذه الشهادات، وهي: (أَشهَدُ أَنَّكَ قَد أَقَمْتَ الصَّلاةَ وَآتَيْتَ الزَّكَاةَ، وَأمَرْتَ بِالمَعرُوفِ وَنَهَيْتَ عَنِ المُنكَرِ، وَأَطَعْتَ اللهَ وَرسُولَهُ حَتَّى أَتَاكَ اليَقِينُ)، فمن يذهب إلى الزيارة ولا يفهم حقيقة هذه الشهادة فلا خير في زيارته.

وقال سماحته: ان الامام الحسين (ع) يقول: (مثلي لا يبايع مثله)، وأنت أيها الزائر عليك ان تبايع من يسير على خط الحسين (ع) وتحت رايته، وإياك ان تذهب إلى الزيارة وانت تحت راية ضلال او ظلم، او ولاءٍ لأعداء الله تعالى، وان تكون البيعة لله تعالى، وأن ترفض المكث تحت راية تدعو إلى غير الله تعالى.

وأضاف: إذا كنت تبايع من رفضهم الحسين (ع) فلا تذهب إلى الزيارة، ومن ذلك الانتخابات القادمة بعد أيام قليلة، فهذه بيعة يرفضها الحسين (ع) لأنها لا ترتكز على أسس صحيحة، فالذين فيها تركوا الإسلام والرسالة واحكام الدين، وتمسكوا بدنيا فانية وأطماع زائلة.

وفي الشأن المحلي الداخلي حذّر المرجع الخالصي (دام ظله) من دعوات التغيير المزعومة التي ستؤدي إلى فتن جديدة تصيب الفرق والجماعات حتى الصغيرة، مؤكداً على ان اجتماع أمر الامة على رفض هذه الانتخابات سيجنب الامة التقسيم والفتن.

ودعا سماحته الشعب العراقي إلى تجنب التصعيد والاحتراب الداخلي والفتنة الكبيرة التي ستجري قبل وبعد موسم الانتخابات المزيف، لافتاً إلى ان من لم يجتمع على أمر الدين والإسلام والعقيدة والمصلحة المشتركة للأمة سيستغل في هذه الفتنة، ويساق إلى أوتون الاحتراق الداخلي.

وتابع قائلاً: ان التجارب والأيام اثبتت صوابية ما قلناه سابقاً بشأن العملية السياسية، وبعدم وجود انتخابات حقيقية نزيهة ينتج عنها مجلس وطني يخدم هذا الشعب بقضاياه المصيرية، فالانتخابات القادمة لن تنتج عملية سياسية حقيقية تسعى لاستقلال القرار العراقي من سلطة الأجنبي، ولن تحافظ على هويته الإسلامية والعربية، ولن تحافظ على وحدة العراق.

وأضاف: أن الاختلافات الداخلية داخل الكيانات الواحدة للمشتركين بالعملية السياسية كشفت حجم الصراع فيما بينهم، خاصة وان معظمهم حذّر من الأخطار الجسيمة التي قد تحدث بسبب نتائج الانتخابات القادمة، وهذا دليل كافٍ لكشف حقيقة وزيف الانتخابات القادمة.

وأوضح سماحته قائلا: بأننا لسنا ضد فكرة الانتخابات بحد ذاتها، ولكننا ضد الخديعة التي تجري باسم الانتخابات، فنحن على يقين بعدم وجود انتخابات حقيقية؛ لأن الامريكيين منذ البداية طلبوا من بعض الجهات المشاركة في العملية السياسية مقابل إعطائهم عدد معين من المقاعد في البرلمان او عدد من الوزارات، فالانتخابات كانت ومازالت مساومة، فالنتيجة محسومة في الأصل فلا وجود لانتخابات حقيقية.