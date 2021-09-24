الهيئة الوطنية للاستثمار تناقش مع الاردن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في العراق

استقبلت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سهاد داود نجار، اليوم الخميس، وزير الأشغال العامة والإسكان الاردني يحيى الكسبي والوفد المرافق له، فيما عقد الجانبان اجتماعا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار في العراق.

دائرة العلاقات والاعلام في الهيئة الوطنية للاستثمار ذكرت في بيان ان “اجتماعا عقد بين الجانبين لبحث السبل الكفيلة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بين البلدين ودخول الشركات الأردنية للعملية الاستثمارية القائمة حاليا في العراق”.

وأكدت رئيس الهيئة خلال الاجتماع الذي جمعها بالوفد الزائر “حرص الهيئة على زيادة التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية في مجال الاستثمار من خلال منح الشركات الاستثمارية الأردنية جميع التسهيلات والضمانات التي يكفلها لهم قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ وتعديلاته”، مبينة ان “هناك قطاعات اقتصادية عديدة في العراق تزخر بالفرص الاستثمارية التي من الممكن استغلالها من الجانب الأردني بالشكل الأمثل وبما يحقق مصالح الطرفين، لاسيما ان الجانب الأردني على تماس ودراية كافية بالواقع الاقتصادي العراقي ولديه تجارب استثمارية كبيرة في مختلف القطاعات الاستثمارية في العراق ومن أهمها قطاع الطاقة المتجددة”.

من جانبه أعرب وزير الأشغال العامة والإسكان الأردني يحيى الكسبي عن شكره وتقديره “لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي قوبل بهما الوفد الزائر منذ قدومه الى بغداد”، معتبرا ان “هذا الأمر ليس بالغريب على هذا البلد العريق”، مؤكدا ان “العراق ارض خصبة للاستثمار وان الشركات الأردنية لديها الرغبة الجادة في الدخول للسوق العراقية الواعدة لاسيما في مجال الإسكان الذي تتميز به المملكة الأردنية من ناحية التخطيط والتنفيذ”.

واشار البيان الى ان “رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار والكادر المتقدم فيها الذي حضر الاجتماع استمعوا الى استفسارات ومقترحات الوفد الاقتصادي المرافق للوزير الضيف، حيث تم إيضاح تلك الاستفسارات ومناقشة المقترحات، فضلا عن تقديم الهيئة شرحا مختصرا للعملية الاستثمارية والخارطة الاستثمارية في العراق التي تمثل المشاريع الاستثمارية لمختلف القطاعات الاقتصادية موزعة على المحافظات على حسب حاجة كل محافظة من تلك المشاريع”.

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