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انفجار عبوة ناسفة قرب منزل برلمانية سابقة في بغداد

أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة يوم الخميس على مقربة من منزل نائبة سابقة في البرلمان العراقي ومرشحة للانتخابات المقبلة في بغداد.

وقال المصدر، إن “عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت على جانب الطريق في قضاء التاجي على بعد 200 متر من منزل النائبة السابقة عتاب الدوري”.

وأضاف المصدر، أن الانفجار لم يخلف خسائر تذكر.

وأشار المصدر إلى أن العبوة من المخلفات الحربية وانفجرت نتيجة احتراق أعشاب بمنطقة عواد الحسين التابعة للتاجي قرب منزل الدوري.

وأردف بأن “الموضوع ليس استهدافا مباشرا للنائبة السابقة، وما حصل مجرد مصادفة”.

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