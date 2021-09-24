باسم قاسم يطالب بحلّ مشكلة عقود المدربين

طالب مدرب منتخبنا الوطني السابق الجنرال باسم قاسم وزير النقل ناصر حسين بندر الشبلي بضرورة التدخل وحلِّ مشكلة عقود المدربين مع ادارة الزوراء التي لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاههم على الرغم من مرور عدة اشهر وبدون ادنى حل.

وقال مدرب نادي النفط الحالي قاسم الذي سبق له قيادة فريق الزوراء للفوز بلقب الدوري: إنه تعاقد مع ادارة النوارس مقابل 225 مليونا وبعد فسخ العقد تنازل عن اكثر من ثلثي المبلغ مقابل دفع 60 مليون دينار، لكن الادارة لم تفِ بوعدها، مما اضطره إلى تقديم شكوى للاتحاد المركزي لكرة القدم من اجل الحصول على قيمة عقده التي بذمتهم.

وتابع، “بوصف وزارة النقل هي الراعي لنادي الزوراء، ويتبع لها فاننا نناشد الوزير ضرورة التدخل العاجل وانصافنا بعد أن وصلنا معهم إلى طريق مسدود».

واشار، “الموضوع ليس ماديا فقط بل هي مسألة كرامة فليس من المعقول أن تتعامل الادارة بهذا الاجحاف وتسلب حقوقنا علنا على الرغم مما حققناه لهم من انجازات».

واكد انه ينتظر أن تحسم الوزارة الموضوع في اقرب وقت وفي حال لم نحصل على بقية قيمة عقودنا سنلجأ إلى القانون وقد نضطر إلى تقديم شكوى إلى الاتحاد الاسيوي.

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