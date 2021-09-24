برشلونة يتعادل مع قادش

إكتفى فريق برشلونة بالتعادل، مع مضيفه قادش، بنتيجة (0-0) في ختام مباريات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

ليُصبح رصيد الفريق الكاتالوني 9 نقاط في المركز السابع، مع بقاء مباراة مؤجلة، ورفع قادش رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الرابع عشر.

سيطر برشلونة على الكرة خلال مجريات الشوط الأول، ولكنه لم يشكل خطورة تُذكر على مرمى أصحاب الأرض، الذين هم لم يتقدموا إلى الهجوم، ولكن تكن لهم محاولات.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، بدت الأمور مختلفة، بمحاولة خطيرة لقادش، من تسديدة يسارية رائعة من المخضرم ألفارو نيجريدو، تصدى لها الحارس شتيجن ببراعة.

وحاول برشلونة الرد، بفرصتين خطيرتين، الأولى من كرة مررها لوك دي يونج، إلى ديباي لم يحسن الأخير التعامل معها، وكرة أخرى سددها اللاعب نفسه، صدها حارس قادش ليديزما بإقتدار.

وأصبحت مهمة الضيوف أكثر تعقيداً، بعد أن تعرض فرانكي دي يونج للطرد، بتلقي البطاقة الصفراء الثانية، عند الدقيقة الـ 65 من المواجهة.

وفي الـ 10 دقائق الأخيرة، تصدى شتيجن لفرصة هدف محقق لقادش، فيما سدد فيليب كوتينيو، كرة من ركلة ثابتة في الوقت بدل الضائع، أخطأت المرمى.

وفي اللحظات الأخيرة، ضيعه سالفي هدف محقق لقادش، ونفس الأمر فعل ممفيس ديباي، عندما فوت فرصة تسجيل هدف الإنتصار للبارسا.

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