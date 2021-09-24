تحديد مواعيد الجولتين الثانية والثالثة لدوري الكرة الممتاز

بغداد: حيدر كاظم

حددت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة المركزي، مواعيد منافسات الجولتين الثانية والثالثة من الدوري الممتاز.

وتنطلق الجولة الثانية بعد غد السبت باقامة 5 مباريات، اذ يلعب سامراء امام القوة الجوية بطموح التعويض، لا سيما بعد الخسارة في افتتاح مشواره بالدوري ضد نفط الوسط بهدف نظيف، وفي الجانب الاخر يتطلع الصقور لتحقيق الفوز الثاني له في رحلة الدفاع عن اللقب، وتأمل جماهير الازرق بان يظهر الفريق بصورة مختلفة عن المواجهة السابقة التي جمعته بنادي القاسم.

وفي بقية المباريات يحل النفط ضيفا على نوروز الوافد الجديد لدوري الاضواء، في مباراة يضيفها ملعب السليمانية، بينما يلتقي زاخو نظيره الكرخ، ويشد الصناعة الرحال صوب محافظة بابل من اجل ملاقاة نادي القاسم في ملعب الكفل، بدوره يسعى نفط الوسط إلى نيل العلامة الكاملة حينما يواجه نفط

ميسان.

وتقام 5 مباريات اخرى لحساب الجولة الثانية يوم الاحد المقبل، وابرزها التي تجمع الطلبة والنجف، في حين يلتقي الكهرباء والشرطة، والديوانية والزوراء، ويلعب اربيل امام امانة بغداد، بينما سيكون ملعب الفيحاء مسرحا للقاء الديربي بين نفط البصرة والميناء.

وضمن الجولة الثالثة التي من المؤمل أن تنطلق في الاول من الشهر المقبل، يلتقي الديوانية وضيفه الطلبة، ويلعب الصناعة امام سامراء والنفط والكرخ، ويحتضن ملعب النجف الدولي مباراة نفط الوسط ونظيره نوروز ممثل محافظة السليمانية، وسيكون استاد الشعب الدولي مسرحا للقاء الجوية ونفط ميسان.

وتستكمل الجولة الثالثة في الثاني من تشرين الاول المقبل، اذ يحل اربيل ضيفا على الشرطة، ويواجه امانة بغداد منافسه نفط البصرة، ويلتقي الميناء امام زاخو، والزوراء والقاسم، ويستضيف النجف في ملعبه نظيره الكهرباء.

وكانت منافسات الجولة الاولى التي افتتحت يوم الاثنين الماضي قد اسفرت عن فوز الشرطة على الطلبة والزوراء على الصناعة والجوية على نادي القاسم ونفط الوسط على سامراء بهدف واحد دون رد، بينما اجتاز نفط البصرة منافسه الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد، وبالنتيجة نفسها تفوق زاخو على نوروز، وبدوره تغلب الكهرباء على امانة بغداد بهدفين نظيفين، في حين انتهت مباراتا النفط ونفط ميسان والميناء واربيل بالتعادل السلبي.

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