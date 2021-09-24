رئيس الجمهوريَّة يلتقي نظيره الأميركي في نيويورك

التقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، في نيويورك، نظيره الأميركي جو بايدن، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وذكر بيان رئاسي، أنه “جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات في سياق الحوار الستراتيجي بين البلدين ووفق المصالح المشتركة، ودعم تنظيم انتخابات نزيهة وعادلة، كما تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة”. وأكّد صالح “تطلّع العراق لبناء علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية في المجالات السياسية والأمنية والبيئية والاقتصادية والثقافية على أساس المصالح المشتركة، وضمن إطار الاتفاقية الستراتيجية بين البلدين”.

وخلال مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، أشار صالح إلى أن “العراق ينطلق من سياسة متوازنة تدعم الحلول الدبلوماسية ومسارات نزع فتيل الأزمات وتخفيف التوترات، والدور المحوري للعراق في إرساء أمن وسلام المنطقة، ومواجهة التحديات البيئية ومسببات التغير المناخي والتصحر وحماية البيئة”.

من جانبه، أشاد بايدن بالتقدم الذي يحرزه العراق من أجل تحقيق الاستقرار، وجهوده في تخفيف توترات المنطقة.

وأكد “دعم واشنطن لأمن العراق وضمان سيادته، ومكافحة الإرهاب وتعزيز اقتصاده، ومواصلة العمل والتنسيق المشترك ضمن الحوار الستراتيجي في مختلف المجالات، وبما يصب في مصلحة البلدين والشعبين”.

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