روسيا تحجب 6 شبكات افتراضية

موسكو: أ ف ب

قام جهاز الرقابة على الاتصالات في روسيا بحظر ست شبكات افتراضية خاصة شائعة الاستخدام تسمح بالوصول إلى عدد متزايد من المواقع المحجوبة في البلاد.

ورأت هيئة «روسكومنادزور» أن استخدام هذه الشبكات الافتراضية الخاصة يسمح بالوصول إلى «محتوى محظور» ويشجع على «الأنشطة غير المشروعة لا سيما الترويج للمخدرات والمواد الإباحية التي تستغل الأطفال والتطرف والميول الانتحارية».

ولاحظت وكالة فرانس برس أن تطبيق إحدى هذه الخدمات «نورد في بي ان» على الهواتف النقالة كان لا يزال يعمل في روسيا بعد ظهر الجمعة.

وأوضحت الهيئة أنه سيسمح للشركات الروسية التي تستخدم هذه الشبكات في تقنياتها المعلوماتية، بالاستمرار في القيام بذلك إذا تبين أنها لا تنتهك القانون.

وخلافا للصين، لطالما كان الإنترنت مجالًا واسعًا للحرية في روسيا لا يخضع لرقابة السلطات وتستخدمه وسائل الإعلام المستقلة وحركات المعارضة للكرملين.

لكن السلطات الروسية غيرت نهجها في السنوات الأخيرة وحجبت المواقع التي ترفض نقل بياناتها أو فرضت عقوبات على الشركات الرقمية العملاقة المتهمة بعدم إزالة المحتوى «غير القانوني».

في الأشهر الأخيرة، حجبت السلطات عدة مواقع مرتبطة بالمعارض المسجون أليكسي نافالني، مع اقتراب استحقاق الانتخابات التشريعية في أيلول الحساس جدا بالنسبة للكرملين.

كما تبنت روسيا في عام 2019 قانونًا لتطوير شبكة إنترنت سيادية منفصلة عن الخوادم الكبرى العالمية. وتنفي السلطات رغبتها في بناء شبكة وطنية تخضع لرقابة رغم مخاوف منظمات غير حكومية ومعارضين من هكذا توجه.

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