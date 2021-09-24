صالح يدعو المجتمع الدولي الى استرداد أموال الفساد المهرّبة من العراق

دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، المجتمع الدولي الى استرداد أموال الفساد المهرّبة من العراق، معتبراً أن الانتخابات جاءت استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني.

وقال صالح في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، “تمكّنا من تحرير مدننا من داعش ببسالة قواتنا المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة وبدعم التحالف الدولي وجيراننا واصدقائنا، والدور الكبير للمرجعية الدينية في النجف التي حشّدت قوى الشعب”.

وأضاف أن “مكافحة الفساد تُمثل للعراق اليوم معركة وطنية، ترتكز على الحد من منابع الفساد، واسترداد ما تم نهبه وتهريبه من أموال، ولا خيار امامنا الا الانتصار في هذه المعركة، ونعمل على تبنّي مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة”، داعياً المجتمع الدولي الى “استرداد أموال الفساد المهرّبة من العراق، ونجدد دعوتنا لتشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب”.

ولفت صالح الى أنه “لا يمكن القضاء على الإرهاب الا بأنهاء الفساد بوصفه اقتصاداً سياسياً للعنف والإرهاب”، معتبراً أن “الانتخابات العراقية المقبلة مصيرية واستحقاق وطني مفصّلي، ستكون لها تبعات على العراق وكل المنطقة”.

وتابع أن “الانتخابات جاءت استجابة لحراك شعبي وإجماع وطني واسع على الحاجة لإصلاحات جذرية وعقد سياسي واجتماعي جديد يُعالج مكامن الخلل في منظومة الحكم”، مشيراً الى أن “الانتخابات يجب ان تكون المسار السلمي للإصلاح عبر برلمان وحكومة يستندان بحق الى حكم الشعب بدون قيمومة، لان أحد أسباب الاحتقان السياسي في البلد يعود إلى مكامن الخلل وغياب الثقة الشعبية في العمليات الانتخابية السابقة”.

وأكد “تجري هذه الانتخابات وشعبنا يُحيي مسيرة راجلة نحو كربلاء الحُسين عليه السلام، تتجسدُ فيها أروع القيم الإنسانية النبيلة في الإصلاح والسلام ورفض الظلمِ والاستبداد وطلب العيش بكرامة”.

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