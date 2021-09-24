طاقم أدفوكات المساعد يصل إلى بغداد الأحد المقبل

من المؤمَّل أن يصل إلى العاصمة العراقية بغداد يوم الاحد المقبل، الطاقم التدريبي المساعد لمنتخبنا الوطني بكرة القدم لمتابعة مجريات دوري الكرة الذي انطلق مطلع الأسبوع الحالي فضلا عن مراقبة وتقييم اداء الركائز الاساسية للفريق مع انديتها المحلية التي سيراهن عليها المدرب ديك ادفوكات في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 امام المنتخب اللبناني في السابع من الشهر المقبل التي ستقام في العاصمة القطرية الدوحة والامارات في الثاني عشر من الشهر نفسه في مدينة دبي .

وسيتخذ الطاقم الهولندي المؤلف من كورنيليس بوت وزيليكو بيتروفيتش وفلاديمير كرونيتش مدرباً للياقة فندق بابل روتانا في العاصمة بغداد مقراً له، على ان يلتحق به بعد أيام مدرب حراس المرمى الكابتن احمد جاسم الذي يقيم في العاصمة الأردنية عمان، بينما تغادر بعثة المنتخب في الثالث من الشهر المقبل في طريقها الى العاصمة القطرية الدوحة في رحلة خاصة عبر الخطوط الجوية العراقية ومن ثم الى الامارات العربية المتحدة على ان يلتحق اللاعبون المغتربون من مقر اقامتهم في اليوم نفسه .

وقد علمت “الصباح الرياضي” من مصادر مقربة من اتحاد الكرة أنَّ المدرب الهولندي ادفوكات قد طلب من طاقمه المساعد متابعة ثلاثة أسماء محلية بعد مشاهدتها خلال الجولة السابقة من الدوري المحلي ومن المرجح أن تتم إضافتها إلى القائمة الـ٤٢ قبل الرابع من تشرين الاول المقبل التي أرسلت إلى الاتحاد الاسيوي متى ما نالوا رضا المدرب. في سياق متصل، شرعت لجنة العلاقات في الاتحاد المركزي لكرة القدم بإجراءات نقل ملف محترف نادي هامربي السويدي اللاعب مهند جعاز الذي تسلم جوازه العراقي يوم امس بسفارتنا في ستوكهولم وسيرسل طلب انتقاله من الاتحادين الاوروبي والسويدي الى الاتحادين الاسيوي والعراقي عبر وكيل اعماله الذي سيتولى الاشراف على هذه المهمة فضلا عن سلسلة من الاجراءات الإدارية والقانونية المعقدة وعليه بات من المؤكد عدم مشاركته في مباراتي لبنان والامارات المقبلتين ومن المرجح أن يكون جاهزا قبل الجولتين الخامسة والسادسة المقبلتين من التصفيات المونديالية المؤهلة الى كاس العالم في قطر 2022 التي ستنطلق في شهر تشرين الاول المقبل بلقاءي سوريا وكوريا الجنوبية .

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