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مجلس الخدمة يعلن شمول شريحة جديدة بالتقديم على التعيين

قرر مجلس الخدمة الاتحادي، الخميس، عن شمول شريحة الكيميائيين في التقديم على استمارة التعيين.

وقال المجلس في بيان، إن “رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي استقبل نقيب الكيميائيين العراقيين رغداء حسن الدجيلي لمناقشة الية تعيين الكيميائيين وجرى خلال اللقاء مناقشة آلية تعيين الكيميائيين في الاستمارة الخاصة للكليات الساندة”.

وأكد التميمي بحسب البيان أن “شريحة الكيميائيين مشمولة بالتقديم على الاستمارة الخاصة بالكليات الساندة ل‍وزارة الصحة”.

من جانبها، اشارت الدجيلي الى أن “اختصاص الكيميائيين لا يقتصر فقط على وزارة الصحة كونهم يمارسون اختصاصهم في اغلب مؤسسات الدولة”، داعية مجلس الخدمة الى “اضافتهم في المؤسسات التي تحتاج هذا الاختصاص”.

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