منظمة تطالب مجلس السيادة السوداني بالكشف عن تورط حماس والاخوان وانصار البشير بالانقلاب الفاشل بالسودان

منظمة تطالب السودان بالكشف عن تورط حماس وانصار البشير بانقلاب السودان الفاشل

بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية للدراسات مجلس السيادة السودانى برئاسة البرهان و القوات المسلحة السودانية بضرورة الكشف عن تورط حركة حماس وتنظيم الاخوان وانصار عمر البشير بالانقلاب الاخير الذى قام به عدد من الضباط فى السودان

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان اقدام السلطات السودانية على مصادرة اصول مملوكة لحركة حماس منذ عهد عمر البشير امر يطرح علامات استفهام كبرى خاصة بعد ايام قليلة من احباط القوات المسلحة السودانية للانقلاب الاخير الذى ربما قد تورطت فيه حماس وتنظيم الاخوان وبعض الضباط الموالين لنظام البشير

وطالبت المنظمة مجلس السيادة السودانى بضرورة الكشف عن كافة تفاصيل الانقلاب الاخير بالسودان للراى العام السودانى والدولى كما دعت المنظمة قوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين وكافة القوى المدنية وكذلك العسكريين بانهاء الفترة الانتقالية والتعجيل باجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى السودان

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