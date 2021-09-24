وزير الاتصالات: العراق يستعد لاطلاق أول قمر اصطناعي

بغداد: اسراء السامرائي

يستعدّ العراق لإطلاق أول قمر اصطناعي لمواكبة التطور التكنولوجي بقطاع الاتصالات، وطرح مناقصة علنية لاختيار شركة كفوءة لانجاز هذا المشروع.

وقال وزير الاتصالات، ممثل رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الأمن السيبراني العراقي الثاني اركان الشيباني: إنَّ “هذا الأمر جرى بتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء الذي أكّد ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي الحاصل في قطاع الاتصالات”.

بدوره، بين المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات رعد المشهداني لـ”الصباح” أنَّ “هناك مناقصة علنية تم الاعلان عنها لمشروع القمر الاصطناعي العراقي، خلال المؤتمر، من اجل اختيار الشركات الاكثر تخصصا بالامن السيبراني للعمل بشروط وضوابط وزارة الاتصالات”، عادا المشروع “انجازا يأتي لمواكبة التطور التكنولوجي بقطاع الاتصالات”. من جهته، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون اصلاح القطاع الامني الدكتور حسين علاوي على هامش المؤتمر : إنَّ “المؤتمر ناقش مسار السياسات الوطنية لتطوير الامن السيبراني في البلد، وسبل مواجهة الهجمات الالكترونية باعتماد بنى تحتية تنشأ بهذا المجال، للحد من الاختراق والاغراق المعلوماتي والشائعات التي تهدد المجتمع”.

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