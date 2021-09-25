العراق في بطولتي العالم وآسيا ببناء الأجسام

تلقى الاتحاد المركزي ببناء الاجسام دعوة للمشاركة في بطولتي العالم واسيا والمقرر اقامتهما في لبنان واسبانيا شهر تشرين الثاني المقبل، بينما تجري اليوم اختبارات في مقر الاتحاد لغرض اختيار تشكيلة المنتخب الوطني.

وقال رئيس الاتحاد المركزي ببناء الاجسام فائز عبد الحسن لـ(الصباح الرياضي): حرصاً من اتحادنا على المشاركة في جميع البطولات القارية للعام الحالي 2021 ، تقرر اقامة تصفيات للاعبين الحاصلين على المراكز الثلاثة الاولى ضمن منافسات بطولات العراق للاعوام الاخيرة بفئات الشباب والماستر وبناء الاجسام وكلاسك وفيزيك لغرض اختيار الجاهزين وتمثيل اللعبة في بطولة العالم التي تحتضنها اسبانيا شهر تشرين الثاني المقبل ومنافسات بطولة اسيا التي تستضيفها العاصمة اللبنانية بيروت في الشهر ذاته، مضيفا ان الاختبارات سوف تقام في مقر الاتحاد اليوم الخميس ويوم الاحد المقبل، ويجب على اللاعبين المشاركين في الاختبارات جلب جوازات السفر.

واضاف عبد الحسن انه سيتم التنسيق بين لجنة المدربين لغرض تسمية المنتخبات، مؤكدا ان اللعبة اخذت بالتطور جراء التخطيط السليم من قبل الاتحاد المركزي، والحرص الكبير على اقامة النشاطات المحلية في مواعيدها المحددة وفسح المجال امام اللاعبين للاستعداد بالشكل الافضل، وكذلك اقامة الدورات التدريبية والتحكيمية باستمرار، وبالتنسيق مع الاتحادات العربية والقارية، ما شكل تطورا في الثقافة القانونية والتدريبية لدى اللاعبين والمدربين وهذا الامر انعكس ايجابا.

واوضح ان هدف الاتحاد هو تشكيل فريق لكل فئة وفسح المجال امام الشباب للتواجد في الاستحقاقات الخارجية وليس الاعتماد على اسماء محددة.

وفي ختام حديثه اكد رئيس الاتحاد عبد الحسن ان انتشار الصالات الاهلية النظامية وتحديد اللوائح الخاصة بها اسهم ايضا برفد الاندية والمنتخبات بالمواهب المتميزة.

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