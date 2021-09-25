المركزي: 1% فائدة قروض تجهيز المنازل بالطاقة الشمسيَّة

حدَّد البنك المركزي، امس الجمعة، فائدة منح القروض لشراء منظومات الطاقة الشمسية، مؤكدا أنَّ العام المقبل سيشهد نقلة في استخدام الطاقة المتجددة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي إحسان الشمري خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الوطنية الخاصة بمبادرة البنك المركزي لغرض شراء منظومات الطاقة الشمسية: إنَّ “القروض تكون بفائدة لا تزيد على 1 % وهي تعتبر أشبه بالقروض معدومة الفائدة”، مشيراً إلى أنَّ “المنظومات الشمسية يجب أن تكون حسب المواصفات الأخيرة التي تضمن أن تكون المنظومات سهلة الاستعمال وذات استدامة ومواصفات وجودة عالية لاستخدامها من قبل المواطنين وسائر الأنشطة”.

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