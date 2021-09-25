رئيس الوزراء يوجِّه بسحب يد المعتدين على متهم بابل البريء

وجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الجمعة، بسحب يد العناصر الذين سولت لهم أنفسهم الاعتداء على حقوق المواطن من بابل والتحقيق معهم وإبقائهم قيد التوقيف إلى أن تبتّ السلطات القضائية فيما اقترفوه.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن “الكاظمي، استقبل المواطن البريء علي الجبوري من محافظة بابل، الذي سبق وأن واجه اتهاماً مزيفاً بقتل زوجته التي تبين أنها ما تزال على قيد الحياة”.

واستمع الكاظمي إلى “حيثيات قضية هذا المواطن، الذي عرض مظلوميته بحضور المحققين الذين حققوا معه، وانتزعوا منه اعترافات تحت ضغط التعذيب”.

ووجه الكاظمي بأن يتقدم المواطن المظلوم بدعوى قضائية يطالب بها رد اعتباره وحقوقه، وأن تشكل لجنة جديدة تتولى مراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان، وتراقب عمل المحققين، وأن تأخذ تعهدات واضحة بوجوب ملازمة مبادئ حقوق الإنسان لكل مكلف بإجراء أي تحقيق”.

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