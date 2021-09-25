«كوالكوم» تطرح (aptX Lossless) لأجهزة البلوتوث الأحد 05 أيلول 2021

سان فرانسيسكو: وكالات

تواصل شركة كوالكوم إظهار رؤيتها في مجال الصوت اللاسلكي من خلال إدخال تقنية الصوت aptX Lossless إلى مجموعة الصوت الواسعة.

وتمثل aptX Lossless قدرة جديدة لتقنية aptX Adaptive التي أثبتت جدواها. كما تمثل ميزة جديدة لتقنية Snapdragon Sound التي تم تصميمها لتقديم جودة صوت دون فقدان عبر تقنية البلوتوث اللاسلكية.

وتتيح تقنية aptX Lossless بث الصوت دون فقدان البيانات عبر البلوتوث طالما أن سماعات الرأس وجهاز البث يدعمان ذلك.

وتراقب التقنية الإدخال والإخراج وبيئة التردد اللاسلكي باستمرار حتى تحصل على أفضل جودة وأداء ممكنين.

واتخذت الشركة منهجًا على مستوى الأنظمة وحسنت عددًا من تقنيات الاتصال اللاسلكي والصوت الأساسية، بما في ذلك aptX Adaptive، التي تعمل معًا للكشف التلقائي وتوسيع النطاق وهي مصممة لتقديم صوت دون فقدان بدقة القرص المضغوط عندما يستمع المستخدم إلى ملف موسيقى من دون فقد وتكون ظروف التردد اللاسلكي مناسبة.

وقالت الشركة: نحن متحمسون بشأن مستقبل الصوت ونبحث باستمرار عن طرق لمساعدة عملائنا على تقديم تجارب استماع جديدة ومثيرة. وحتى الآن لم يكن معدل البت اللازم لتقديم الصوت من دون فقدان عبر البلوتوث متاحًا. ومع العديد من خدمات بث الموسيقى الرائدة التي تقدم الآن مكتبات موسيقية واسعة النطاق من دون فقدان، وتزايد طلب المستهلكين على الصوت، يسعدنا أن نعلن عن هذا الدعم الجديد لبث الصوت دون فقدان بدقة القرص المضغوط لسماعات الأذن وسماعات الرأس التي تعمل بتقنية البلوتوث التي نخطط لإتاحتها للعملاء في وقت لاحق هذا العام.

للمساعدة في تقديم جودة صوت دون فقدان بدقة الأقراص المضغوطة بشكل موثوق عبر تقنية البلوتوث اللاسلكية، تعمل aptX Adaptive جنبًا إلى جنب مع تقنية Qualcomm Bluetooth High Speed ​​Link لتوفير سرعة نقل البيانات المطلوبة لبث مسار بلا خسارة لاسلكيًا.

ويمكن للتقنية ضغط الإشارة إلى جودة 24 بت 96 كيلو هرتز لضمان عدم تعرضك لأي انقطاعات. كما يمكنك أيضًا التبديل يدويًا بين أوضاع البث 16 بت 44.1 كيلو هرتز و 24 بت 96 كيلو هرتز. وذلك بالرغم من أن التقنية تتحول تلقائيًا إلى الوضع الأول عندما تكتشف مصدرًا دون ضياع.

وتم تصميم هذه التقنيات للعمل معًا بسلاسة، وتوفر معدلات تتجاوز 1 ميجابت في الثانية مع تقليصها بسلاسة إلى 140 كيلوبت في الثانية في بيئات التردد اللاسلكي المزدحمة لتقليل أي انقطاع للصوت أو مواطن الخلل للحصول على تجربة استماع متسقة وموثوقة.