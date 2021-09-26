Posted on by

بمشاركة 10 فرق.. الدفاع المدني يخمد حريقا كبيرا داخل معمل في ميسان

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، أن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل معمل لصناعة ورق الكارتون ومخزن للمواد البلاستيكية صعبة الاخماد مشيد من الواح ” الچينكو” في منطقة حي المصطفى طريق بغداد ميسان”.

وأضاف، أن “عشرة فرق اطفاء طوقت النيران وابعدت خطر انتشار خطرها إلى الدور السكنية القريبة من موقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”، مؤكدا انه “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المعمل المحترق” .

 

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close