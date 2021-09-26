بمشاركة 10 فرق.. الدفاع المدني يخمد حريقا كبيرا داخل معمل في ميسان

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني، أن “فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير اندلع داخل معمل لصناعة ورق الكارتون ومخزن للمواد البلاستيكية صعبة الاخماد مشيد من الواح ” الچينكو” في منطقة حي المصطفى طريق بغداد ميسان”.

وأضاف، أن “عشرة فرق اطفاء طوقت النيران وابعدت خطر انتشار خطرها إلى الدور السكنية القريبة من موقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”، مؤكدا انه “على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المعمل المحترق” .