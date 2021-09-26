د.نوفل ابو رغيف يستنكر قيام احدى موظفات هيئة الاثار بالمشاركة في مؤتمر التطبيع في اربيل

سعد محمد الكعبي

استنكر وكيل وزارة الثقافة والسياحة والاثار د.نوفل ابو رغيف قيام احدى موظفات هيئة الاثار (سحر كريم الطائي ) بالمشاركة في مؤتمر التطبيع مع اسرائيل والذي عقد في مدينة اربيل مؤخرا دون علم وزارة الثقافة مدعية انها تعمل لاحدى المنظمات المدنية ، وجاء في البيان :

في الوقت الذي نؤكدُ فيه الرفضَ والاستنكار الكاملين والبراءةَ من أي سلوكٍ غير قويم لتشويهِ ثوابتنا الوطنيةِ والدينيةِ والإنسانية أو التفريط بها تحتَ أي مسمىً أو عنوان خادع، مفرغ من أية شرعية في تمثيل ارادة شعبنا الأبي، فإننا نؤكدُ موقفنا الثابتَ تجاهَ القضيةِ الفلسطينية الحقَّة ورفضنا المطلقَ للاحتلالِ الغاصبِ، وممارساته العنصرية ضد ابناء فلسطين العزيزة واعتداءاته على مقدرات اشقائنا العرب، وهو استمرار لما عبرت عنهُ وزارتنا في مناسباتٍ متعددةٍ ومعروفة

وفي هذا السياق نؤكدُ تماماً ضرورة محاسبة كل من أساءَ أو يسئ الى سمعةِ العراق، أو ينتهكُ كرامةَ أبناءِ شعبهِ ومواقفهم التاريخيةَ البيضاء عبرَ استغلال الانتساب الى المؤسسة الرسمية والزجِّ بسمعتها بين النفايات بأبشعَ صورة ، فالموظفُ الذي لا يحترمُ مؤسسَتَهُ ولا يملكُ ذرةً من مسؤوليةٍ تجاهها بل يعملُ على اقحامها في مستنقعات الخيانة التي تضمها اجتماعاتُ خاوية لا تمثلُ الا مصالح فرديةً تناسبُ مقرراتها الرخيصة ، ويضربُ القوانين والضوابط والثوابتَ الوطنيةَ عرض الحائط ، يجب أن تكون مساءلتُهُ بما يناسبُ هذا السلوكَ المشين ، ما دامَ يسئُ لتلك المؤسسةِ وينتهك حرمة مواقفها ويتصرفُ بالضدِّ من ارادة الشعب الذي تمثله، ولن تجدي في ذلك التبريراتُ المفتعلةُ والتضليلات ، ولذلك فإنَّ وزارة الثقافة والسياحة والآثار ، وبأشراف مباشر من السيد الوزير قد فتحت تحقيقاً كاملاً بما قامت به احدى مديرات هيأة الاثار في الوزارة ومن دون علمها مطلقا مدَّعيةً إنها تمثلُ منظمةً مدنيةً تعمل فيها ، على أن تنجزَ اللجنة التحقيقية أعمالها عاجلاً جدا ، لتضعَ التفاصيلَ الدقيقةَ والاجراءاتِ اللازمةَ تجاه هذا السلوك ، أمام الرأي العام.

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