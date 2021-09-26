نيجيرفان بارزاني : مفتاح حل مشاكل العراق هو حل مشاكل إقليم كوردستان مع بغداد

قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم السبت ، إن شعب كوردستان بكل مكوناته قد عانى كثيراً وعلى مدى 100 سنة الماضية ، لافتاً الى انه وبعد قرن من الزمن لايزال الشعب الكوردي يناضل لنيل حقوقه المشروعة ، لافتاً الى انه ومثلما كان متخوفاً في الماضي، لا زالت لديه اليوم مخاوف حيال الحاضر والمستقبل!

جاء ذلك في كلمة لرئيس إقليم كوردستان خلال مؤتمر (العراق.. مصير مٲساوي) الذي عُقد اليوم السبت 25 سبتمبر/أيلول في أربيل بحضور سفراء وقناصل وممثلي الدول الأجنبية ومسؤولين إداريين في ٳقليم كوردستان وأساتذة جامعيين وشخصيات أكاديمية ، ويستمر يومين .

وقال بارزاني ، ان العراق، يعني بلد المكونات، تشكل منذ نشأته من ثلاث ولايات، هي الموصل وبغداد والبصرة. هذه الولايات الثلاث كانت مختلفة عن بعضها بحكم مواقعها الجغرافية ومكونات ثقافتها.

موضحاً ، الكورد في الشمال، والسنة في الوسط والشيعة في الجنوب، ومع هؤلاء هناك العديد من المكونات الدينية والعرقية في العراق، فالعراق بلد متعدد الأعراق والأديان.

مضيفاً ، من وجهة نظري ، المشكلة الرئيسة للعراق كما في أي بلد متعدد الأعراق والمذاهب، تكمن في الصراع على السلطة. فهي ظاهرة طبيعية أن تكون للأطراف السياسية وجهات نظر وآراء مختلفة. ولكنها تصبح مشكلة عندما يريد طرف أن يفرض وجهة نظره على كافة الأطراف الأخرى، أو يلجأ لاستخدام القوة أو العقوبة لحسم المشاكل، كما يحصل في العراق دائماً.

مردفاً ، منذ بداية تأسيس الدولة العراقية سنة 1921، كانت عقلية القوة هي الحاكمة ما أدى إلى جلب كل هذه الكوارث والمآسي على البلاد! لولا هذه العقلية، لكان العراق الغني جداً بالموارد الطبيعية، الغني بالثروة البشرية، الغني بالمكونات العرقية والدينية والثقافة المتعددة، ويملك موقعاً جغرافياً ستراتيجياً، إحدى الدول القوية في المنطقة!

بارزاني ، أشار الى انه منذ مئة عام يتم تكرار نفس الخطأ في العراق. لا تُستقى الدروس من التجارب المرة ومن الانتكاسات التي تتبع واحدتها الأخرى، ومن الحروب المتتابعة، ولا يتم الاتعاظ من دفع كل هذه الضرائب والدمار الذي حلّ بشعوب ومكونات العراق.

لافتاً الى انه في الوقت الذي بإمكاننا أن نغدو دولة قوية ومتقدمة، لماذا نصبح واحدة من أسوئها؟! دولة مؤسساتها مشلولة، وتعدّ مدنها أخطر المدن للحياة، ولا زال مواطنوها يئنون تحت وطأة الحرمان من أبسط الخدمات!

مشدداً ، يستحق الشعب العراقي حياة وحاضراً ومستقبلاً أفضل بكثير! حياة تداوي آلام وعذابات الماضي رويداً رويداً، ويخطو مفعماً بالأمل نحو المستقبل.

وقال ، يمكن لهذا أن يتحقق بتبني نظرة واقعية وقراءة صحيحة وفهم ومنظور جديدين لحل مشاكل العراق. ولا يمكن تحقيقه بعقلية الأغلبية والأقلية، ولا بتشكيل الميليشيات، وبتعطيل المؤسسات، وبالتسلط المذهبي، وبتهديد الحروب الأهلية والفكر المتعصب الضيق!

رئيس إقليم كوردستان ، أوضح ان شفرة ومفتاح حل مشاكل العراق، هو حل مشاكل إقليم كوردستان مع بغداد، منذ مئة عام وبغداد لا ترغب في حل مشاكل شعب كوردستان، منذ مئة عام والعراق غير آمن وغير مستقر! منذ مئة عام تُنفق إمكانيات وثروات العراق كافة في شراء الأسلحة وفي الحروب التي لم تجلب على العراق سوى الخراب والفواجع المستمرة!

مردفاً ، ما أريد أن أقوله هو: إن أمن واستقرار أربيل وبغداد مرتبطان ببعضهما البعض . أربيل وبغداد المستقرتان، يعني الأمان للعراق وللشرق الأوسط.

لذلك فإن على المجتمع الدولي أيضاً واجبات ويجب أن يساعد العراق في حل مشاكله.

وتابع ، عندما نقول إن كوردستان أصبحت كإقليم فدرالي وبإرادتها جزءاً من العراق بعد سقوط النظام السابق، فهذا يوجب أن يكون شريكاً حقيقياً في الدولة الاتحادية. شريكاً حقيقياً في السلطة بجميع اشكالها التي أشرت إليها. هذا ضمان لاستقرار ووحدة العراق الجديد. اذن الحل الجذري للمشكلة الرئيسة في العراق، يتمثل في شراكة ومشاركة المكونات كافة في السلطة وصنع القرار.

وقال نيجيرفان بارزاني ، والآن وبعد كل هذه التجارب والماضي المر، فإن رسالة إقليم كوردستان في العراق الفدرالي، هي رسالة السلام والوئام والتعايش المشترك. ودعوة للقوى والأطراف العراقية كافة، لكي نتعظ جميعاً من دروس الماضي، وننظر إلى مشاكل البلد وحلولها وان نقوم بمعالجتها برؤية وفهم وفكر منفتح جديد مشترك! التجربة أثبتت ان الشعارات لوحدها لا تحل أي مشكلة! علينا أن ننظر إلى المشاكل بواقعية وقراءة صحيحة وحلها!

رسالتنا تتكون من جمع القوى كافة في عقد جديد ومرحلة جديدة للعراق، من أجل تقديم خدمات أكثر وتأمين حياة تليق بالمواطنين. من خلال مشروع حل يكون الجميع فيه رابحاً ويجلب معه السلم والاستقرار، يحتاج للجميع، وبالتأكيد لا يُستثنى أحد من هذه العملية.

مشدداً ، بالقول انه في العراق الجديد، يجب ان يتوفر الاطمئنان والثقة! ومن أجل التوصل إلى الحلول، يجب على كل منا أن يخطو خطوة أكثر نحو الآخر. ان نعيد بناء الاطمئنان والثقة لتشعر المكونات كافة بالامن والسعادة، اغلبية واقلية، كورداً وعرباً، تركماناً وآشوريين وسرياناً وكلداناً وأرمناً، مسلمين ومسيحيين، شيعة وسنة، إيزيديين وكاكائيين وصابئة وجميع الأديان والأعراق في العراق. الثقة، تعيد الامن والاستقرار.

مؤكداً ، ان رفض وإنكار الجنسيات والهويات، سواء أكانت الهوية قومية، دينية، مذهبية، طائفية، عرقية أو أي هوية أخرى، يولّد السخط وردود الأفعال ويؤدي إلى الحروب والخراب. التغيرات العصرية، تطورات العالم المعاصر والمصالح، تثبت ان حل المشاكل لا يتم باتباع النظريات والطرق البالية.

علينا جميعاً في الشرق الأوسط أن نجد السبيل للتعايش المشترك، لقبول الآخر، التسامح والتشارك. أن نبني المصالح والنظام الاقتصادي والأمني المشترك الذي يكون الجميع فيها رابحاً وان يعيشوا معاً بالسلام.

كما شدد بارزاني على ان التعايش السلمي، هو الأساس لمستقبل مشرق للشرق الأوسط، من المهم أن يكون التاريخ الماضي للاتعاظ واستقاء التجارب فحسب، وإلا سنظل نعيش في التاريخ! لتكن الإنسانية هي الجامع بيننا جميعاً هنا، في العراق، في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع.

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