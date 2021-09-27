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أبوغزاله يستقبل في مكتبه النجم والمفكر نجوى كرم

عمان – استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله في مكتبه السيدة نجوى كرم بمناسبة زيارتها للأردن لمشاركتها المعتادة في مهرجان جرش.

وتناول اللقاء مع النجمة والمفكرة، المعروفة باهتمامها بالقضايا العامة، الروابط الودية بين الأردن ولبنان، كما تناول موضوع التغير المناخي وخطره على البشرية والذي يشغل منذ فترة فكر وضمير كلاهما.

وقد شكر أبوغزاله المبدعة نجوى كرم لمتابعتها عبر التواصل عن بعد جهود سعادته في هذا المجال منذ عام 1999. وقد شاركت أثناء وجودها في مكتبه عبر تقنيات التواصل حضور مؤتمر المدن الذكية في نيويورك الذي عقد برئاسته بصفته رئيس الائتلاف العالمي للتحول الحضاري المدني، واستمعت إلى كلمته الافتتاحية للمؤتمر المنعقد رقميا.

وأشادت الأستاذة نجوى كرم بدور سعادة الدكتور طلال أبوغزاله المعرفي وبإسهاماته الدولية على مختلف الصعد، وخاصة المتعلقة بالتكنولوجيا والتطور والتحول المعرفي، التي تسهم في خدمة مستقبل الإنسانية.

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