إلهام شاهين تلجأ لطبيب نفسي

تحدثت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن لجوئها إلى طبيب نفسي، في فترة سابقة من حياتها، وقالت إنها فضلت أن تقصد طبيباً خارج بلدها مصر، وتحديداً في فرنسا، لأنها خافت حينها من توجهها إلى طبيب مصري حتى لا يكشف أمرها.

شاهين التي كانت تتحدث عن هذا الموضوع، خلال ندوة تكريم الممثل المصري خالد الصاوي، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، قالت إن الطبيب قال لها إن الجهاز العصبي هو أكثر جهاز يستخدمه الفنان في عمله، ويُجبر هذا الجهاز على التحول من شخصية إلى أخرى، ومن حالة إلى حالة، على عكس حقيقته، فكل ذلك يؤثر عليه، مع مرور الوقت، وبشكل كبير، ولذلك قال لها الطبيب إن عبارة “الفنون جنون” حقيقية.

وختمت إلهام قائلة :”نحن كفنانين نحتاج إلى هذا الجنون كي نصل إلى الإبداع”.

القاهرة –

تحدثت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن لجوئها إلى طبيب نفسي، في فترة سابقة من حياتها، وقالت إنها فضلت أن تقصد طبيباً خارج بلدها مصر، وتحديداً في فرنسا، لأنها خافت حينها من توجهها إلى طبيب مصري حتى لا يكشف أمرها.

شاهين التي كانت تتحدث عن هذا الموضوع، خلال ندوة تكريم الممثل المصري خالد الصاوي، التي أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، قالت إن الطبيب قال لها إن الجهاز العصبي هو أكثر جهاز يستخدمه الفنان في عمله، ويُجبر هذا الجهاز على التحول من شخصية إلى أخرى، ومن حالة إلى حالة، على عكس حقيقته، فكل ذلك يؤثر عليه، مع مرور الوقت، وبشكل كبير، ولذلك قال لها الطبيب إن عبارة “الفنون جنون” حقيقية.

وختمت إلهام قائلة :”نحن كفنانين نحتاج إلى هذا الجنون كي نصل إلى الإبداع”.

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