العمل العراقي: يدعو الى طرد “مركز السلام” من كردستان 

اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم الأحد المصادف ٢٦ / ٩ / ٢٠٢١ ، بيانا على خلفية ما جرى من اجتماع في اقليم كردستان قبل ايام بعنوان ” السلام ” ، ومما جاء فيه:

ينظر المجلس السياسي للعمل العراقي بقلق بالغ لما جرى في أربيل قبل ايام من اجتماع مشبوه لما يسمى مركز ” اتصالات السلام ” الصهيوني الذي يعمل لجر الدول العربية والاسلامية للتطبيع مع الكيان الاسرائيلي الغاشم ضمن ما يسمى اتفاقات ابراهيم.

وأضاف البيان: ان سلطات اقليم كردستان تتحمل المسؤولية كاملة عن انعقاد هذا المؤتمر باعتبارها جزءا من السلطة الاتحادية وما جرى كاملا دون علم حكومة المركز في بغداد.

وأشار: ان التطبيع مع اسرائيل مرفوض في العراق دينيا وسياسيا واجتماعيا ، وان هذه المحاولات لن تنجح في العراق كما نجحت في غيره من الدول.

وختم البيان: بالدعوة الى محاسبة من أعطى التصريح للمؤتمر وكل من شارك فيه وطرد هذا المركز المشبوه وكل من يتخذ من كردستان ملاذا لجر العراق الى مخططاته المشبوهة.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

٢٦ / ٩ / ٢٠٢١

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