الكاظمي من كربلاء: خدمة الزائرين وحمايتهم واجب اخلاقي وانساني

وقال الكاظمي في بيان بعد اجتماع مع الدوائر الخدمية والقيادات الأمنية في محافظة كربلاء ، “اتشرف اليوم ان اكون في ارض كربلاء المقدسة.. ارض الشهادة والقيم.. وانا ارى هذه الجموع الايمانية تتقاطر الى ضريحي الامام الحسين واخيه العباس عليهما السلام”.

وأضاف أن “خدمة الزائرين وحمايتهم وتسهيل متطلباتهم وتقديم كل العون لهم، ليس واجبا طبيعيا عليكم جميعا القيام به، بل هو واجب اخلاقي وانساني وديني كبير”، مشدداً بالقول “اننا نقدم للعالم مثالا عن كيفية إدامة العراقيين لقيمهم الروحية والدينية، بتعاون وتكامل بين ابسط مواطن واكبر مسؤول في الدولة”.