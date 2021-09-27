انخفاض مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار

وذكر مراسل ، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، انخفاضا في مبيعاته بنسبة 2.79% لتصل إلى 209 ملايين و196 الفا و64 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيه 215 مليونا و131 الفا و855 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 150 مليوناً و426 ألفا و 64 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 58 مليوناً و770 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 35 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و 18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 23 شركة صرافة، و336 شركة توسط.