توجيه من الشرطة الاتحادية لمنتسبيها بشأن استخدام الهاتف الذكي

اصدر آمر اللواء الثالث عشر الفرقة الرابعة شرطة اتحادية، اليوم الاثنين، توجيها بخصوص استخدام المنتسبين للهواتف الذكية اثناء الواجب.

وقال بيان للسرطة الاتحادية، ان “قائد الفرقة الرابعة للشرطة الاتحادية اجرى جولة تفقدية ضمن قاطع الفوج الرابع للواء، تم خلالها التأكيد على اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وتوجيه المنتسبين على العمل الجاد في تنفيذ واجباتهم”.

واضاف، انه “وجه ايضا بمتابعة عمل الكاميرات الحرارية ورصد تحركات العدو ومنع أي محاولة لإحداث خرق امني وارتداء التجهيزات العسكرية الكاملة وعدم استخدام الهاتف الذكي أثناء الواجب والاهتمام بالتحصينات الدفاعية والانتباه الشديد وعدم الغفلة وإدامة كافة الأسلحة والآليات”.

وشدد على ضرورة “إكمال التحصينات التي تؤمن حماية جميع المقرات والنقاط وضرورة التعامل الحسن مع المواطنين ومساعدة الحالات الإنسانية”.

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