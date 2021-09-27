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حلف نيتو اسيوى بقيادة الولايات المتحدة الامريكية لمواجهة الصين

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بيان صحفى

اكد تقرير لمنظمة العدل والتنمية للدراسات ان الولايات المتحدة الامريكية بعد ان اعلنت عن اتفاقية اكوس بين بريطانيا واستراليا وامريكا تعتزم تاسيس اول حلف نيتو اسيوى لمواجهة التمدد والنفوذ الصينى عسكريا واقتصاديا

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان الولايات المتحدة الامريكية تعتزم مواجهة النفوذ الصينى عسكريا واقتصاديا بعد ان اعلنت ايضا عن قمة “كواد” التى تجمع أميركا وأستراليا واليابان والهند وسط قلق صيني من هذا التجمع الجديد

وقالت المنظمة ان دول مواد التى تضم الهند واليابان تعتبر بداية حقيقية لتاسيس الولايات المتحدة لنيتو اسيوى كبير لمواجهة الصين داخل اسيا وحول العالم

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