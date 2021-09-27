مسرور بارزاني يفتتح عدداً من المصانع وصوامع القمح في العاصمة أربيل

يفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، عددا من مشاريع بناء الصوامع والمصانع لتخزين وتسويق قمح الفلاحين في العاصمة أربيل.

يفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، عددا من مشاريع بناء الصوامع والمصانع لتخزين وتسويق قمح الفلاحين في العاصمة أربيل.

ومن المقرر أن تجري مراسم الافتتاح الساعة 11:00 من صباح اليوم، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين.

ويشمل مشروع صوامع تسويق قمح المزارعين بناء 40 صومعة و11 مصنعا للمنتجات الغذائية.

وفي المرحلة الأولى، سيتم الانتهاء من بناء 20 صومعة و5 مصانع، أما في المرحلة الثانية فسيتم بناء 20 صومعة و6 مصانع اخرى وذلك ضمن مدة زمنية لا تتجاوز العامين.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد وضع الحجر الأساس لمشروع تسويق قمح الفلاحين في دهوك، الاسبوع الماضي، متعهداً بأن حكومته ستنفذ المزيد من المشاريع الكبرى في مختلف محافظات الإقليم.