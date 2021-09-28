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أحدهما محكوم بالحبس الغيابي .. القبض على اثنين من المطلوبين في بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على اثنين من المطلوبين احدهما محكوم بالسجن غيابيا عبر السيطرات الرئيسية في المحافظة.

وأفادت القيادة في بيان انه “بجهود مشتركة في إجراءات التفتيش وتدقيق أسماء الوافدين مع الحاسبات الأمنية ضمن السيطرات الرئيسية، تمكنت مفارز سيطرة الشهيد العقيد خليل شلال شمال المحافظة، من إلقاء القبض على مطلوب وفق المادة ( ١٠ /٥ ) من قانون الأحوال الشخصية محكوم بالحبس الغيابي لمدة (٦ أشهر )”.

وأضافت انه “في ذات السياق من الإجراءات ألقت مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون ( النيل )، شمال مدينة الحلة القبض على متهم آخر وفق المادة (٥) من قانون عقوبات قوى الأمن الداخلي”، فيما أشارت الى أن “المتهمين اتخذت بحقهما الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالتهما الى جهتي الطلب” .

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