بالتعاون مع جهاز المخابرات.. المنافذ تضبط مواد مخالفة في البصرة

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية بالاشتراك مع جهاز المخابرات في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن ضبط قابلوات كهربائية مخالفة.

وقالت الهيأة في بيان انه “تم ضبط مواد معفاة من الرسوم الكمركية بموجب كتاب إعفاء رسمي صادر من التنمية الصناعية موجه لبضاعة في محافظة بغداد تم استغلاله من قبل ضعفاء النفوس وضبطت المواد في محافظة البصرة”.

واضافت ان “عملية الضبط تمت بناء على المعلومات المرسله من قبل منفذ طريبيل الحدودي الى مقر هيأه المنافذ الحدوديه وبعد التنسيق مع مكتب جهاز المخابرات الوطني العراقي في محافظة البصرة، تم ضبط عجلات عدد (6) محملة بمادة القابلوات الكهربائية بوزن إجمالي بلغ (١٨٠) طنا”.

واشارت الهيأة الى انه “تم احاله المخالفه الى مركز شرطه الرميله الشماليه لعرضها امام انظار السيد قاضي التحقيق المختص لمحاسبة كل من له علاقة بعمليه التلاعب لكونه استغلال بطريقة غير قانونية ويؤدي إلى هدر بالمال العام والتحايل على مؤسسات الدولة من خلال استغلال كتب الاعفاء لمشاريع استثماريه ولكن يتم بيعها في السوق المحلية وهذا خلاف للضوابط والقوانين”.

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