فجرٌ جديد قصيدة من اليمن

فعالية إحياء ذكرى ثورة ٢١ سبتمبر التي نظمتها السلطة القضائية في محافظة المحويت / اليمن .

أقيمت يوم أمس في مركز محافظة المحويت فعالية احتفالية في ذكرى ثورة ٢١ من سبتمبر أقامتها السلطة القضائية في المحافظة وكانت لي مشاركة في الفعالية بقصيدة شعرية بعنوان

فجرٌ جديدٌ

بقلم / الشاعر طه الظاهري

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هنا الفجر الجديد أطل يطغى

بنورٍ يملأُ الأفاق شرقا

هنا وُلِدَ التحررُ في بلادي

فكان لنا من الطغيانِ عتقا

بثورتنا قطعنا الجور عنّا

ومزقنا قوى الطغيانِ مزقا

وأزهرَ في ربا صنعاء كرمٌ

وأثمرَ عزةً والمجدُ نرقى

ولم تعد السفارات علينا

بحكامٍ لأمرِهمُ نُلَقّى

فقد كانوا همُ من يحكمونا

وكم عبثت بدولتنا الأشقاء

وكان ولاتنا من يرتضوهم

ويختارونهم بالاسم صدقا

ولا يأمر بأمرٍ دون إذنٍ

رئيسٌ أو وزيرٌ ثم يبقى

وكم مستثمرٍ يأتي إلينا

ولم يأخذ رضا المندوب يشقى

يُعرقل ثم يُسلب دون حقٍ

وإن كابر فكأس الموت يُسقى

ولا نفطٌ لنا في أرض سامٍ

سوى ما شاءَ آل سعود نلقى

فكانت ثورةً بالحق قامت

عليه مسيرها صدقاً وحقا

قطعنا أيد أمريكا فولّت

مولولةً عليها الخزي يُلقى

فكادتنا على أيدي بغاةٍ

ملوك العهر ذو سفلٍ وفِسقا

أتونا بالتحالف في تعالٍ

أما علموا بأن الشعب أبقى

صمدنا في ثباتٍ كالرواسي

سحقنا جمعهم في الحرب سحقا

ومن عدمٍ نهضنا دون يأسٍ

بنينا عزنا نَسَقاً فنَسَقا

صواريخٌ لنا ومُسَيراتٌ

صنعناها وها هي اليوم تُلقى

عليهم كالأبابل سارياتٍ

تصُب جحيمها رعداً وبرقا

نُبدد جمعهم في كل زجفٍ

ونحرق نفطهم والغاز حرقا

فيا حلف الردى ويلٌ فويلٌ

لكم منّا فكم عيناً سنفقأ

ألما تعلموا ماذا جنيتم

فقد أوسعتم في الشعب شقا

وإنّا اليوم من سَيَرُدُ رَدّاً

فنجزي كل صاعٍ جاء وسقا

يمانيون ذووا مجدٍ وعزٍ

نُسابقُ في ذُرا الأمجادِ سبقا

على درب النبي لنا مسيرٌ

ومن منهاج حيدر نحن نُسقى

على الإسلام أقوالاً وفعلاً

نترجمها بأفعالٍ وخُلقا

وقائدنا من الأعلام نجمٌ

تلألأ في سماء العز ألقا

بنا يمضي إلى العلياء دوماً

لنجعل معشر القناطِ زُهقا

وتحت لوائه نصرٌ أكيدٌ

لنا أما العدا فنُصيبُ رهقا

سنبني دولة الأمجادِ نحن

فإنا نعشق الأمجادَ عشقا

وسوف نشيد للقسطاس صرحاً

فإن الحكم بالقسطاس أبقى

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