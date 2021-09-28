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كربلاء.. القبض على عدد من المتهمين والسراق خلال زيارة الأربعين

اعلن قسم مكافحة الإجرام في كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عدد من المتهمين والسراق خلال زيارة الأربعين.

وقال القسم في بيان ان “مفارزه تمكنت من القبض على عدد من السراق والمطلوبين خلال أيام زيارة الأربعين المليونية، حيث ألقي القبض على (22) متهما بينهم (12) متهما بسرقة أجهزة موبايل من الزائرين في مركز المدينة، أما المتبقين تم ضبطهم بسرقة الزائرين، تم توقيفهم وفق المادة ٤٤٦ ق ع”.

واضاف انه “في ذات السياق استطاعت مفارز مكافحة الإجرام المتواجدة داخل السيطرات الخارجية من ضبط متهم محكوم بالإعدام غيابيا ومطلوب الى محكمة جنايات كركوك، تم تسليمه الى جهة الطلب مع القبض على متهم يحمل حبوب ومواد مخدرة، ومتهم حدث يقوم بسرقة أجهزة موبايل من الزائرين، تم تسليمه الى قسم شرطة الأحداث”.

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