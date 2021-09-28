وزير الداخلية: حكومة إقليم كوردستان ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان بيئة آمنة للانتخابات

أكد وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان بيئة آمنة للانتخابات العراقية المبكرة المقبلة.

وأشرف وزير الداخلية ريبر أحمد، اليوم، على اجتماع اللجنة العليا لأمن الانتخابات في الإقليم، وقال عبر تويتر، إن الاجتماع جاء بهدف «مراجعة الخطط والإجراءات الأمنية خلال أيام الانتخابات».

وأضاف وزير الداخلية: «وبينما نشدد على أهمية إجراء عملية انتخابية حرة وعادلة، نؤكد أن حكومة إقليم كوردستان ستتخذ جميع الإجراءات لضمان إجراء الانتخابات في بيئة آمنة».

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