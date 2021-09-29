الدكتور اياد علاوي ينعى المرحوم فلاح كمونة رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم

((وبشر الصابرين الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا اليه راجعون))

بمزيدٍ من الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة المرحوم فلاح كمونة الذي وافاه الاجل اليوم الاربعاء ٢٩ ايلول ٢٠٢١ اثر مرض عضال لم يمهله طويلا.

وبهذا المصاب الاليم نتقدم بخالص التعازي والمواساة الى اسرة آل كمونة الكرام سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون

د.اياد علاوي- رئيس الجبهة الوطنية المدنية

المكتب الاعلامي – الجبهة الوطنية المدنية (موج)

بغداد في 29 ايلول 2021

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