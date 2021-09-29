خسائر الشعب السوفيتي بالارقام.

بقلم الدكتور نجم الدليمي

اولا.. لا يوجد شعب مثل شعب الاتحاد السوفيتي قدم خسائر بشرية خلال القرن الماضي ولغاية اليوم.انه شعب مضحي من اجل بلده.

ثانياً.. بلغت الخسائر البشرية للشعب السوفيتي خلال الحرب

الوطنية العظمى والعادلة 1941-1945 نحو32 مليون شهيد، عدا الجرحى….، وهي حرب خاضها الشعب السوفيتي والجيش الاحمر والحزب الشيوعي السوفيتي بقيادة الرفيق ستالين، ولولا هذه القيادة الحكيمة والجريئة والحاسمة، لكان من الصعوبة بمكان ان يتم هذا الانتصار على الفاشية الالمانيه اللقيط والوريث الشرعي للنظام الامبريالي العالمي بزعامة الامبريالية الاميركية.

ثالثا، بلغت الخسائر البشرية بسبب التحول نحو الراسمالية المتوحشة والطفيلية وعبر ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، واتباع النهج النيوليبرالي المفرط في وحشيته منذ عام 1992 ولغاية اليوم نحو 20 مليون نسمة ولا اسباب عديدة، ومنها زيادة معدل الوفيات على معدل الولادات، تفشي الامراض وخاصة امراض القلب….، تعاطي الكحول الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، المخدرات، الانتحار، وفيات بسبب حوادث السيارات، الانتحار وخاصة وسط الشباب، ووووو،هذه هي بعض نتائج التحول للراسمالية المفرطة في عدوانيتها واجرامه ووحشيتها ، واتباع نهج ما يسمى بالاصلاح الاقتصادي وحسب وصفة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لسحق الفقراء والمساكين والمضطهدين لصالح الطغمة الاوليغارشية المافيوية.

ثالثاً.. بسبب تفكيك الاتحاد السوفيتي عام 1991 وظهور 15 دولة مستقلة وتحت اسم رابطة الدول المستقلة ( جمهوريات الاتحاد السوفيتي) فقد الشعب الروسي ما بين 25-30 مليون مواطن خارج روسيا، اي لا يزالون يعيشون في رابطة الدول المستقلة وفقدوا معظم حقوقهم المشروعة في هذه البلدان وخاصة في جمهوريات البلطيق واوكرانيا….،، وهذه تعد ايضاً خسارة كبيرة للشعب الروسي بسبب ما يسمى بالبيرويسترويكا الغارباتشوفية السيئة الصيت في شكلها ومضمونها للفترة 1985-1991.

رابعاً.. يمكن القول ان اجمالي الخسائر البشرية فقط للشعب السوفيتي – الروسي تتراوح مابين 77-82 مليون نسمة.، هذه هي بعض اخطر النتائج التي اقدم عليها الخائن والعميل الامبريالي غورباتشوف وفريقه المرتد ياكوفلييف وشيفيرنادزة ويلتسين وكرافجوك وارباتوف وغايدار، وبوبوف، ويافلينسكي وبوربولوس،و كوزيروف…..، ولعبت في ذلك كل من واشنطن ولندن وباريس وبون وتل أبيب…. دوراً كبيراً في ذلك.،تارة تحت غطاء مايسمى بالبيرويسترويكا الغارباتشوفية مشروع الحكومة العالمية…. وتارة تحت غطاء مايسمى بالاصلاح الاقتصادي، اي عبر تنفيذ النهج الليبرالي والنيواليبرالي المتوحش والمتطرف الذي سحق الغالبية العظمى من الشعب السوفيتي – الروسي، ومن اخطر نتائج هذا التحول الغير مالوف والشاذ هو تنامي معدلات البطالة والفقر والبؤس والمجاعة والجريمة المنظمة والمخدرات والانتحار والقتل المتعمد وخاصة وسط الشباب وتخريب منظم للقطاع الصناعي والزراعي والتعليم والصحة وتعمق الفجوة الاجتماعية والاقتصادية لصالح النخبة الاوليغارشية الحاكمة وتنامي معدلات المديونية الداخلية والخارجية وووووو،

خامساً… سؤال مشروع؟ من المسؤول عن ذلك وغيره؟

نعتقد ان المسؤول الأول من الناحية النظرية والعملية الحزب الشيوعي السوفيتي-الروسي، اي غورباتشوف وفريقه المرتد والخائن، وكذلك يتحمل جهاز امن الدولة السوفيتية،( كي جي بي) المسؤولية الاولى عن كل ما حدث للشعب السوفيتي – الروسي ل وخاصة للفترة من 1985 ولغاية اليوم،

وكذلك تتحمل الفاشية الالمانيه اللقيط والوريث الشرعي للنظام الامبريالي العالمي للفترة 1941-1945، وكما يتحمل الغرب الامبريالي بزعامة الامبريالية الاميركية وحلفائها المتوحشين والمؤسسات الدولية ومنهاصندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التجارة العالميه في تخريب منظم للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمالية من 1992 ولغاية اليوم.، نعتقد، لا يوجد شعب في العالم قدم من مثل هذه التضحيات الكبيرة من الناحية البشرية، قسماً منها كان مشروعا من اجل تحرير الوطني الاشتراكي، الاتحاد السوفيتي اما بقية الخسائر البشرية فهي غير مبررة اصلاً وتحمل ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وسكانية وفق نظرية مالثوس والنيومالثوسية الرجعية واللاعلمية وكذلك مايسمى بنظرية المليار الذهبي. اما بخصوص الخسائر المادية فهي عدة تريليونات بالدولار الأمريكي. لم ولمصلحة من تم ويتم ذلك؟

ايلول \ 2021

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