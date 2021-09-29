صحة كردستان تحدد أسعار علاج مرضى كورونا بمستشفياتها الأهلية

اربيل: ايفان ناصر حسن

حددت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اسعار علاج مرضى كورونا ضمن مستشفياتها الاهلية، بينما افتتحت امس مركزا طبيا كبيرا بمنطقة ازادي في المحافظة خاصا بفحوصات ولقاحات الجائحة.

وقال الوزير الدكتور سامان برزنجي خلال حفل افتتاح المركز يوم امس ،: إن “الوزارة حددت اسعار واجور علاج مرضى كورونا في المستشفيات الاهلية، من خلال لجنة مختصة شكلت لذلك، والتي ستتولى مهمة مراقبة الاسعار فيها”، مؤكدا ان “اي مواطن اخذت منه مبالغ اكثر من الاسعار المحددة، سيتم ارجاعها له”.

وبشأن كارت اللقاح الدولي، دعا “المواطنين ممن لم يتلقوا جرعتي اللقاح، الى عدم الذهاب الى مراكز اصدار البطاقات الدولية ومحاولتهم الحصول على هذا الكارت الدولي بأي شكل من الاشكال”، عادا الكارت “وثيقة دولية لا يمكن التلاعب بها، كونها تحوي (كود) معرفا ضمن نظام الكتروني عالمي يعمل بجميع مطارات دول العالم”.

وقدم البرزنجي “الشكر الى القوات الامنية لقيامها بالقاء القبض على عدد من الاشخاص ممن حاولوا عمل كارتات لقاح دولية مزورة”، مشددا على انه “ستتم محاسبة اي شخص يخل بهذا الشأن”.

ودعا جميع معلمي الاقليم الى “مراجعة مراكز التلقيح واخذ لقاح كورونا لكونه متوفرا الان في جميع المراكز وللانواع كافة”.

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