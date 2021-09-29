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صعود بورصة موسكو مع ارتفاع اسعار النفط

صعود بورصة موسكو مع ارتفاع اسعار النفط

 موسكو: وكالات
صعد مؤشر بورصة موسكو، امس الثلاثاء، وتجاوز مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX مستوى 4000 نقطة، للمرة الأولى في التاريخ.
وبحلول الساعة 10:16 بتوقيت موسكو، صعد مؤشر بورصة موسكو للأسهم المقومة بالروبل MICEX بنسبة 0.53 % إلى 4102.9 نقطة.
في حين ارتفاع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار بنسبة 0.56 % إلى 1784.47 نقطة، وفقا لبيانات البورصة.
وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أسهم شركات الطاقة بشكل ملحوظ، إذ صعد سهم «غازبروم نفط » إلى مستويات تاريخية 484.6 روبل، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
كذلك سجل سهم «لوك أويل»، أكبر شركة نفط خاصة في روسيا، مستويات تاريخية، إذ ارتفع السهم إلى 7055.5 روبل.
ويتزامن صعود البورصة مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، إذ صعد مزيج «برنت » فوق مستوى 80 دولارا لأول مرة منذ أكتوبر 2018.
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