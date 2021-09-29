نوميديا جروفي، أديبة و ناقدة (الجزائر)

عندما أغادر الحياة للأبد..

عندما أغادر للأبد

و لن أعود هنا

أطلق سراحي

و لا تبكِ عندما تفكّر بي

كن ممتنًا للسنوات الجيدة

فقد أعطيتك محبتي

يمكنك فقط التخمين

للسعادة التي جلبتها لي

شكرا لك

على الحب الذي منحتني إياه

دع الذكريات تهدئ ألمك

لن أكون بعيدة

إذا احتجتني ناديني وسآتي

بالرغم من أنك لن تستطيع رؤيتي

أو حتى لمسي

سأكون هنا

وإذا استمعت إلى قلبك

ستشعر حتما

بحلاوة الحب التي سأجلبها

و أنا غائبة عن جسدي

لا تذهب إلى قبري للبكاء

لن أكون هناك

أنا ألف رياح تهب

أنا بريق بلورات الثلج

أنا الشعاع الذي يعبر حقول القمح

أنا مطر الخريف الحلو

أنا موسيقى الطيور في سكون الصبح

أنا نجمة ساطعة في سكون الليل

لذا لا تذهب إلى قبري للبكاء

لأني سأكون معك دائما

(نوميديا جروفي/الجزائر)

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