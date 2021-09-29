منظمة حقوقية تطالب الامم المتحدة بالتحقيق فى جرائم تهجير عرقية وتطهير عرقى ضد الاقليات المسلمة فى الهند

بيان صحفى

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية الامم المتحدة والمنظمات الدولية فى مجال حقوق الانسان باجراء تحقيقات حول تورط الحكومة الهندية بجرائم ابادة عرقية ضد المسلمين فى عدد من الولايات الهندية

واتهمت المنظمة السلطات الهندية بانها تشن حرب عرقية ضد المسلمين فى الهند الامر الذى يتنافى مع مواثيق حقوق الانسان العالمية وطالبت الامم المتحدة بالتدخل العاجل والتحقيق فى ارتكاب الهند لجرائم عرقية ضد اقليات مسلمة

واكد الناطق الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان السلطات الهندية ارتكبت حملة تهجير لمئات من العائلات من دولبور في سيباجار بمقاطعة آسام شمال شرقي البلاد وتقوم بحملة تطهير عرقى ممنهجة ضد المسلمين فى الهند حيث يتواجد ما يزيد عن 30 الف مسلم فقط بمقاطعة اسام

كما انتقدت المنظمة حملات التهجير العرقى التى قامت بها الحكومة الهندية ضد المسلمين الهنود اضافة لارتكاب قوات الامن الهندية لاعمال عنف وقتل ضد عدد كبير من الاقليات المسلمة بالهند

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