17 مليون زائر أحيوا الأربعينية والكاظمي يشكر القوات الأمنية

بغداد: شذى الجنابي

المحافظات: علي لفته وحسين الكعبي

وعباس رضا الموسوي

اعلن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأربعينية الإمام الحسين (ع)، بينما شارك في الزيارة التي انتهت مراسمها امس، بحسب ارقام رسمية قرابة 17 مليون زائر من داخل العراق وخارجه.

وكثفت الوزارات والدوائر المعنية جهودها لانجاح التفويج العكسي للمشاركين عبر توفير الاف المركبات وكذلك القطارات والرحلات الجوية.

وقال الكاظمي في تغريدة على موقع تويتر: “أشكر قواتنا الأمنية بجميع صنوفها لنجاح خطة حماية الزيارة الأربعينية، كما اشكر القائمين على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي قدمت

الخدمات للزائرين”.

وأضاف “أيها العراقيون لقد أوفيتم بعهدكم الى إمام الإصلاح والتضحية من خلال مسيرتكم المليونية، أكملوا المسيرة نحو التغيير عبر الانتخابات”. واعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي يوم امس، بدء المرحلة النهائية من خطة الاربعينية، المتمثلة بعملية إجلاء الزائرين من كربلاء إلى محافظاتهم.

من جهته، قال الوكيل الاداري لوزارة النقل حازم الحفاظي : إن “الوزارة جهزت الاف المركبات من أجل التفويج العكسي للزائرين من مدينة كربلاء المقدسة بعد ادائهم الزيارة الاربعينية”. واضاف ان “التفويج العكسي موزع على محاور منها كربلاء – بغداد بواقع 800 عجلة من الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود تشترك بنقل الزائرين من اقرب نقطة في كربلاء الى ساحات خارج المحافظة مجهزة بالمركبات، فضلا عن زج 200 حافلة تابعة للنقل البحري والخطوط الجوية والموانئ، و180 شاحنة خصصت من قبل النقل البري، فضلا عن النقل عبر القطارات الحديثة DMU البالغة عددها 23 قاطرة منها 8 قاطرات متوجهة الى البصرة و 14 قاطرة متوجهة الى بغداد لامتصاص الزخم الحاصل في فترة ذروة الزيارة”.

واشار الى “نقل الخطوط الجوية العراقية 18 ألف زائر جوا من مشهد وقم في ايران الى مطاري النجف وبغداد، الى جانب نقل الف و 400 زائر من الكويت و 600 زائر من العاصمة العمانية مسقط”. من جانبه، قال مصدر في العتبة العباسية المقدسة لـ”الصباح”: إن “عدد الزوار بحسب لجنة احتسابهم المشكلة في العتبة، واعتمادا على الكاميرات الخاصة الموزعة على مداخل مدينة كربلاء، بلغ نحو 16 مليونا و372 ألفا و542 زائرا وزائرة، بمن فيهم العرب والاجانب الذين توافدوا الى المدينة لاحياء الاربعينية”.

وذكر المصدر ان “الاعداد تم تسجيلها منذ 14 يوما وحتى ظهيرة امس الثلاثاء”، مشيرا الى ان “هناك اعدادا اخرى من الزوار في طريقهم الى الدخول الى المدينة، سواء كانوا من المحافظات او العرب والاجانب عبر المطارات والمنافذ الحدودية”، مرجحا ان “يصل العدد الكلي الى 17 مليون زائر”.

وفي النجف، قال المحافظ لؤي الياسري : إن “الخطة الامنية لهذا العام تميزت بتفعيل المراقبة الجوية من خلال الطائرات المسيرة التابعة لقسم تقنية المعلومات، حيث راقبت الطرق المحيطة بالمحافظة والمؤدية لها والى محافظة كربلاء”.

وفي السياق ذاته، ذكر محافظ الديوانية زهير الشعلان أن “اجراءات الحيطة والحذر التي اتخذتها الاجهزة الامنية حالت دون وقوع اي خروقات امنية وسهلت على الزوار انسيابية الحركة داخل الحدود الادارية

لمحافظة الديوانية”.

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