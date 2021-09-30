إحصائية رسمية .. ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من 7 ملايين في العراق

اعلنت وزارة التخطيط بالعراق، يوم الخميس، عن ارتفاع أعداد السيارات إلى أكثر من 7 ملايين سيارة خلال العام 2020.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة في تقرير له ان “العدد الإجمالي لسيارات القطاع الخاص بلغت 7 ملايين و26 الفاً و106 سيارات المسجلة لغاية نهاية كانون الأول من العام 2020 مع سيارات اقليم كوردستان والتي تشمل جميع اللوحات بما فيها الفحص المؤقت”، مبينا ان “هذه السيارات ارتفعت بالمقارنة مع العام 2019 التي بلغت فيها أعداد السيارات 6 ملايين و888 الفاً و201 سيارة بنسبة ارتفاع بلغت 2%”.

واضاف ان “معدل عدد السيارات المسجلة لسنة 2020 بلوحاتها كافة بلغت 175 سيارة لكل 1000 نسمة من سكان العراق”.

واشار الجهاز الى ان ” السيارات التي تحمل اللوحات الدائمية فقد كانت نسبتها 59.7% من إجمالي عدد السيارات الكلي بضمنها اقليم كوردستان، اما لوحات الفحص المؤقت فقد بلغت 5% من إجمالي السيارات، في حين أن عدد السيارات التي تحمل لوحات جديدة بلغت نسبتها 25.3% من المجموع الكلي للسيارات خلال العام 2020، علما انه لا يوجد سيارات فحص مؤقت ولا سيارات تحمل لوحات جديدة في اقليم كوردستان”.