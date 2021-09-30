إسبانيا تشرع أبواب ملاعبها أمام الجماهير

مدريد: أ ف ب

سيُسمح للأندية الاسبانيَّة بفتح أبواب ملاعبها بسعة استيعاب 100 % بدءا من الاسبوع الحالي، عقب رفع القيود الوطنية في الصراع ضد جائحة فيروس كورونا أمس الأربعاء.

ورغم قرار الرفع، إلاّ أنَّ القيود المحلية ستبقى سارية المفعول ما سيمنع نادي برشلونة الذي يعاني من ضائقة مالية ويرزح تحت الديون من فتح أبواب ملعب “كامب نو” بسعة كاملة لدخول الجماهير.

حدّد المجلس الإسباني المشترك، وهو الهيئة التي تجمع القادة السياسيين المسؤولين عن القطاع الصحي من جميع المناطق الاسبانية، عدد الحضور في الدوري المحلي وكرة السلة و”غيرها من الأحداث الرياضية بنسبة تصل إلى 100 % في الهواء الطلق و80 في المئة داخل قاعات”، بحسب ما جاء في بيان.

وستستمر الإجراءات حتى نهاية تشرين الأوّل حيث ستتم إعادة تقييمها.

ومع ذلك، فقد تم الإبقاء على تدابير أخرى مثل الالتزام بارتداء القناع واحترام مسافة 1.5 متر بين كل شخص، مما يقوّض منطقياً فكرة إقامة المباريات في ملاعب مكتملة.

وسيعتمد تطبيق هذا التسهيل بناء على موافقة السلطات الصحية في كل مقاطعة تتمتع بالحكم الذاتي في إسبانيا. بينما أعلنت مقاطعة كاتالونيا، موطن برشلونة وإسبانيول، أمس الأربعاء أنها ستُبقي حدّ الحضور بنسبة 60 % في الملاعب المفتوحة التي تصل قدرة استيعابها إلى أكثر من 10000 شخص.

كما أعلن إقليم الباسك الذي يضم ثلاثة أندية في “لا ليغا” هي أتلتيك بلباو وألافيس وريال سوسييداد الأربعاء أيضاً أنه سيُبقي حدّ الحضور الحالي عند 60%.

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