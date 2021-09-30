المفوضيَّة تتسلم جميع الوثائق الخاصة بالانتخابات

بغداد: سعد تركي

تسلم رئيس مجلس المفوضين في المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات القاضي جليل عدنان خلف، أمس الأربعاء، جميع الوثائق الخاصة بالانتخابات من رئيس شبكة الإعلام العراقي الدكتور نبيل جاسم.

وقال جاسم، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس المفوضين، : إنَّ “مطابع شبكة الاعلام العراقي أنهت تسليم جميع الوثائق الخاصة بالانتخابات”، موضحاً أنَّ “هذه الوثائق تُطبع للمرة الاولى داخل حدود الدولة العراقية”.

وقدَّم رئيس شبكة الإعلام شكره لجميع العاملين في مطبعة الشبكة كما قدم شكره لقائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم لجهوده في تأمين مطبعة الشبكة.

وأكد، “نحن على أبواب مرحلة جديدة سنجتازها معاً بنجاح”، وقال مخاطباً العاملين في المطبعة: “كنتم على قدر المسؤولية، وأنا شاكر وممتن لكم ولجميع ملاكات شبكة الإعلام العراقي”.

بدوره، أشاد رئيس مجلس المفوضين بجهود شبكة الإعلام العراقي وملاك مطبعتها الذين أنجزوا المهمة بجهد مميز في زمن قياسي وظروف صعبة، مشيراً إلى أنَّ هذا التعاون بداية لنهاية الاعتماد على مطابع من خارج البلد.

وحثّ خلف في حديث المواطنين ممن لم يتسلموا بطاقاتهم الانتخابية على الاسراع في تسلمها للاحتفاظ بحقهم القانوني والدستوري في المشاركة بالعملية الانتخابية، مشدداً على أنَّ “من حق أيّ مواطن الحصول على بطاقته الانتخابية من دون إجبار أو منع”.

وبسؤاله عن عدد البطاقات الانتخابية التي لم يتم تسلمها، أوضح أنها تصل إلى 2 مليون بطاقة بعد أن كان العدد يفوق 5 ملايين بطاقة.

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