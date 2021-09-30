النوري يلتقي وفدا من دولة ليتوانيا لبحث ملف العراقيين العالقين على الحدود والراغبين بالعودة الطوعية

التقى الوكيل الإداري لوزارة الهجرة والمهجرين الدكتور كريم النوري وكيل وزارة الخارجية الليتوانية الدكتور مانتيس أدومينس ومستشار مكتب رئيس الوزراء الليتواني البروفسور أدنواس راكيوس والوفد المرافق لهم في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد، لبحث ملف العراقيين العالقين على الحدود، داعيا إياهم إلى مساعدة العراقيين العالقين والراغبين بالعودة الطوعية إلى العراق. وشدد النوري خلال الاجتماع، على ضرورة “معاملة العراقيين العالقين في دولة ليتوانيا سيما الراغبين بالعودة الطوعية الى وطنهم وفقا للمعايير الدولية، بما يضمن لهم العيش الكريم”، مشيرا إلى ان “أعداد العراقيين المتواجدين هناك بلغت (275) شخصا بضمنهم (14) اسرة، والقاطنين في (29) مخيما بمناطق مختلفة في ليتوانيا “. ‏من جانبه، أعرب الوفد الليتواني عن “استعداده للتنسيق والتعاون مع الوزارة لوضع الآليات المناسبة والخطط الكفيلة بتسهيل عودة العراقيين العالقين في ليتوانيا”، مثمنين في الوقت ذاته “دور وزارة الهجرة والمهجرين المستمر بمتابعة أوضاع العراقيين في دول المهجر“.

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