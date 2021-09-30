بطريرك كنيسة المشرق الآشوريَّة مار آوا الثالث: أمناء لوطننا وننتظر من السلطة العدل والمساواة

حاوره: شليمون داود أوراهم

أكد قداسة البطريرك “مار آوا الثالث” رئيس كنيسة المشرق الآشوريَّة أنهم كمسيحيين آشوريين “أمناء لوطننا العراق”، وهم ينتظرون من السلطات في البلاد إقرار مبدأ العدل والمساواة وأنهم “قادرون على تحقيق ذلك”.

وقال قداسته في حوار : “إننا نلحظ علامات إيجابية يشهدها الوطن حالياً، ومن ذلك الانتخابات العامة القريبة التي نأمل بأن يؤدي الفائزون فيها خدمات طيبة للعراق كما يقتضي الواجب بعد أن مر هذا البلد بصعاب كثيرة أرهقت شعبه”.

وأضاف، “سنطلب بعد لقائنا الرئاسات الثلاث قريباً تجسيد المساواة في النظر إلى أبناء شعبنا كونهم جزءا مهما من النسيج الجميل لهذا الوطن بمختلف مكوناته، والتأكيد على العيش المشترك، وأنا على يقين بأن السلطة قادرة على تحقيق ذلك”.

وأعرب قداسته عن أسفه بأن “الكنيسة غير قادرة أن تطالب أبناءها بعدم الهجرة، لكن عليها أن تدعمهم في وطنهم وتشجعهم على تحمل الظروف الصعبة وتتواصل معهم حتى عبر المساعدات الإنسانية المتاحة”.وكانت محافظة أربيل شهدت منتصف أيلول الحالي، انعقاد “المجمع السينودوسي” لكنيسة المشرق الآشورية بحضور مطارنة وأساقفة الكنيسة ورعاياها في عدد من دول العالم، إذ تم قبول الطلب من قبل المجمع الذي قام عقبها بانتخاب بطريرك جديد تمت مراسيم رسامته في احتفالية دينية كبيرة في كنيسة مار يوحنا المعمدان في ناحية عينكاوا بأربيل، وهو قداسة البطريرك “مار آوا الثالث” الذي كان يشغل رتبة أسقف كاليفورنيا للكنيسة.

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