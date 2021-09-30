رئيسا الجمهورية والوزراء: توجيهات السيد السيستاني حماية للوطن وانتصار للمواطن

أكدَ رئيسا الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، أن توجيهات المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، في بيانه بشأن الانتخابات تمثل موقفاً وطنياً حريصاً لحماية الوطن والانتصار للمواطن.

وقال صالح، في تغريدة على “تويتر”: إن “التوجيهات الصادرة عن المرجع الاعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) حول الانتخابات، موقف وطني حريص وفي ظرف دقيق، لحماية الوطن والانتصار للمواطن بضرورة ضمان الارادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة، من اجل اصلاح مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو الاصلاح المنشود”.

بدوره، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في تغريدة على تويتر: تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والانسانية العالية. وأكد الكاظمي التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، داعياً المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحسن الاختيار.

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