رئيس الجمهوريَّة يتلقى رسالة خطيَّة من نظيره الفرنسي

تلقّى رئيس الجمهوريَّة برهم صالح، امس الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكر بيان رئاسي أنَّ “صالح استقبل السفير الفرنسي لدى العراق إريك شوفالييه، ونقل الاخير رسالة خطية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى صالح تضمّنت شكره وتقديره لحفاوة استقباله خلال زيارته الأخيرة لعدد من المدن العراقية، وتثمينه للجهود التي يبذلها العراق من أجل دعم أمنه واستقراره الداخلي ومساعيه الحثيثة لإرساء السلام في المنطقة، وتخفيف توتراتها، إذ أكد فيها أنَّ فرنسا ستبقى شريكاً أساسياً للعراق من خلال التعاون المشترك اقتصادياً وسياسياً”.

وأشار إلى أنَّ “الرئيس صالح نقل من خلال السفير الفرنسي تحياته إلى ماكرون”. وأكد صالح، بحسب البيان، “تطلع العراق لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها نحو المزيد من التعاون الثنائي المشترك بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين، والعمل على إرساء السلام في المنطقة”.

وبين أنَّ “السياسة المتوازنة للعراق مبنية على دعم أمنه واستقراره وإعادة العراق لدوره المحوري الفاعل في المنطقة”، لافتا إلى أنَّ “العراق يتطلع إلى التعاون في قضايا مكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي والتجاري والعمل الوثيق في مجال حماية البيئة ومعالجة الآثار الكبيرة للتغير المناخي”.

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