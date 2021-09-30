رئيس مفوضية الانتخابات يستقبل بلاسخارت لاستعراض آخر الاستعدادات لانتخابات تشرين

استقبل رئيس مجلس المفوّضين القاضي جليل عدنان خلف، في مقر المفوضية ببغداد، اليوم الأربعاء، رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت لاستعراض الاستعدادات النهائية لاقتراع 10 تشرين الأول 2021.

بيان للمفوضية قال إن “رئيس المجلس قدم إحاطة كاملة عن مجمل الخطوات وآخر التحضيرات على مستوى العراق لإجراء الانتخابات بمستوى ما بذلته ملاكات مفوضية الانتخابات من جهود طوال الأشهر الماضية”.

من جانبها، أكدت بلاسخارت على “المواكبة المستمرة لهذه التحضيرات من قبل بعثة الأمم المتحدة وتعاونها اللامحدود مع مجلس المفوضين الحالي في سبيل تحقيق انتخابات رصينة تحظى بثقة الشارع العراقي”.

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