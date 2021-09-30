ماكرون لـ نيجيرفان بارزاني : فرنسا وإقليم كوردستان يرتبطان بعلاقات عريقة وفريدة كونوا واثقين من استمرار التزام فرنسا تجاهكم

تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، اليوم الخميس 30 سبتمبر/ أيلول ، رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانوئيل ماكرون ، سلمه له القنصل العام الفرنسي في إقليم كوردستان أوليفيه ديكوتيني خلال استقبال بارزاني له في أربيل.

وجاء في الرسالة التي نشرها موقع رئاسة إقليم كوردستان :

فخامة الرئيس نيجيرفان، العزيز

يشرفني ويسعدني أن أشكر فخامتكم باسم فرنسا وباسمي على استقبالكم الحار لنا في أربيل ، التي زرتها وفاء لوعودي في لقاءاتنا السابقة في بغداد وباريس بأن أزور أربيل.

وجاء في قسم آخر من الرسالة:

وجاء في قسم آخر من الرسالة:

ترتبط فرنسا وإقليم كوردستان بعلاقات عريقة وفريدة يجب أن نبقي عليها في مستوى عال. روح الصداقة والثقة والوفاء في اجتماعاتنا انعكست في ثراء تبادل وجهات النظر بيننا، ومن خلال لقائي مع فخامة الرئيس مسعود بارزاني وعائلة الشهيد هجام سورجي في أربيل أردت أن أبقي عالياً هذه الصداقة وهذا الوفاء.

وكتب الرئيس ماكرون في ختام رسالته:

أنا واثق أن إقليم كوردستان سيستفيد من التطورات التي تحققت في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ، وكونوا واثقين من أن فرنسا ستستمر في التزامها تجاهكم في محاربة الإرهاب وفي تطوير العلاقات الاقتصادية والاجتماعية.

وٲجدد ٲوفی أمنياتي لكم فخامة الرئيس، تقبلوا احتراماتي اللامتناهية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط