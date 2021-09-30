مليون جرعة من فايزر وأسترازنيكا تصل إلى العراق

بغداد: علي موفق

السليمانية: عذراء جمعة

وصلت أكثر من مليون جرعة من لقاحي فايزر واسترازنيكا خلال الايام القليلة الماضية، فضلا عن ادوية تستعمل ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كورونا، في حين حذرت صحة السليمانية من مغبة انتشار الفيروس خلال فصل الخريف الحالي في حال عدم الالتزام بالاجراءات الوقائيَّة.

وقال مصدر في الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية : إنَّ “الشركة تسلمت خلال الايام القليلة الماضية شحنات جديدة من لقاحات وادوية علاج كورونا من مناشئ رصينة”.

واوضح أنَّ “مدير عام الشركة علي حسن البلداوي اشرف خلال الاسبوع الحالي على تسلم 367 الف جرعة من لقاح فايزر، كما شهد الماضي تسلم 400 الف جرعة من اللقاح نفسه، فضلا عن وصول 249 الفا و600 جرعة من لقاح استرازنيكا”.

واضاف المصدر أنَّ “الشركة تسلمت ايضا خلال الاونة الاخيرة مادة (remdesivir) المستعملة ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد- 19، وكذلك clexane)) وهو من الادوية المهمة والمطلوبة المستعملة لعلاج تخثر الدم في بروتوكول علاج جائحة كورونا”.

وفي السليمانية، دعا مدير عام دائرة الصحة صباح هورامي خلال مؤتمر صحفي حضرته إلى “ضرورة التزام المواطنين بالتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا لاسيما ونحن على اعتاب موسم الخريف الذي يعد بيئة صالحة لانتشار الامراض الانتقالية”.

وذكر أنَّ “المحافظة ما زالت تحتل المرتبة الاولى في عدد الاصابات والوفيات منذ اسبوعين وهذا مؤشر خطير”، مشيرا إلى أنَّ “بدء الدوام الرسمي في المدارس وبشكل يومي يتطلب من الجميع الحذر والالتزام بالاجراءات الوقائية، لاسيما أنَّ الاطفال يكونون عاملا مساعدا على انتشاره”.

واكد أنَّ “نسب الوفيات ما زالت مرتفعة في المحافظة، بمعدل من 5 إلى 10 وفيات يوميا، وهذا مؤشر خطير لأن اغلب المصابين لم يُطعَّموا باللقاح، فضلاً عن تأخر مراجعتهم المؤسسات الصحية بعد الاصابة”.

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